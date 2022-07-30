Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Павел Латушко.

Важно Белорусский оппозиционер предлагает войскам повернуть оружие на лукашенко, а не Украину

Он отметил, что одно из российских требований – визит пушилина. Ведь смысл был в том, чтобы Лукашенко с ним встретился. Это фактически поставило их на один уровень, как одинаковые по статусу.

Павел Латушко добавил, что де-факто белорусский диктатор этим приемом признал так называемую ДНР. Этого лукашенко не удалось избежать.

Кроме того, белорусский оппозиционер вспомнил высказывания самопровозглашенного президента во время последнего визита мишустина в минск: "Я не буду встречаться с мишустиным. Я президент, я буду встречаться только с президентом". Имея в виду путина.

Поэтому ему очень не нравится, когда его хотят "опушилить",

– акцентировал Павел Латушко.

Чем занимается лукашенко

По словам Латушко, сегодня беларусь – оккупированная территория. лукашенко оставили одну функцию – заниматься сельским хозяйством, которое он очень любит.

Оппозиционер назвал, какими сферами не занимается белорусский диктатор:

Военной политикой, потому что российские вооруженные силы стоят на территории беларуси и делают то, что считают нужным.

Внешней политикой, потому что она полностью отсутствует.

Экономикой, потому что многие функции министерства финансов переданы нацбанку и минфину россии.

Культура и информационная сфера – полностью поглощены россией.

План россии

Латушко отметил, что россия рассматривает переформатирование так называемого "союзного государства". Поднять ее на более глубокий уровень интеграции с точки зрения принятия правовых решений, которые будут обязательны как на территории россии, так и в беларуси.

Нельзя исключать, что в это "союзное государство" есть желание включить непризнанные так называемые ДНР и ЛНР. Возможно, в перспективе и Приднестровье,

– сообщил Павел Латушко.

"Создание такого союза в глазах путина – это фактически воссоздание СССР. С доминирующей ролью, конечно, россии", – добавил Латушко.

Смотрите видео о приказе лукашенко:

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