Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, ексміністр культури Павло Латушко.
Важливо Білоруський опозиціонер пропонує військам повернути зброю на лукашенка, а не Україну
Він зазначив, що однією з російських вимог – є візит пушиліна. Адже сенс був у тому, аби лукашенко з ним зустрівся. Це фактично поставило їх на один рівень, як однакові по статусу.
Павло Латушко додав, що де-факто білоруський диктатор цим прийманням визнав так звану ДНР. Цього лукашенку не вдалося уникнути.
Крім того, білоруський опозиціонер пригадав висловлювання самопроголошеного президента під час останнього візиту мішустіна в мінськ: "Я не буду зустрічатися з мішустіним. Я президент, я буду зустрічатися тільки з президентом". Маючи на увазі путіна.
Тому йому дуже не подобається, коли його хочуть "опушилити",
– акцентував Павло Латушко.
Чим займається лукашенко
За словами Латушка, сьогодні білорусь – окупована територія. Лукашенку залишили одну функцію – займатися сільським господарством, що він дуже любить.
Опозиціонер назвав, якими сферами не займається білоруський диктатор:
- Військовою політикою, тому що російські збройні сили стоять на території білорусі й роблять те, що вважають за потрібне.
- Зовнішньою політикою, тому що вона повністю відсутня.
- Економікою, тому що багато функцій міністерства фінансів передано нацбанку і мінфіну росії.
- Культура й інформаційна сфера – повністю поглинені росією.
План росії
Латушко зазначив, що росія розглядає переформатування так званої "союзної держави". Підняти її на глибший рівень інтеграції з точки зору прийняття правових рішень, які будуть обовʼязкові як на території росії, так і білорусі.
Не можна виключати, що в цю "союзну державу" є бажання включити невизнанні так звані ДНР і ЛНР. Можливо, в перспективі й Придністров'я,
– повідомив Павло Латушко.
"Створення такого союзу в очах путіна – це фактично відтворення СРСР. З домінуючою роллю, звісно, росії", – додав Латушко.
Дивіться відео про наказ Лукашенка:
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