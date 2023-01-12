В Соледаре ликвидировали алкозависимого россиянина, добровольно поехавшего убивать украинцев

Тимур Черепанов из Курганской области добровольно поехал убивать украинцев. Однако его убили 20 октября в Донецкой области.

Об этом рассказал соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он отметил, что о смерти Черепанова в Соледаре пишут местные СМИ Кургана.

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Что известно о захватчике

Комахидзе написал, что российскому убийце было 40 лет. У него остались две дочери и жена.



Умерший под Соледаром россиянин / Фото из соцсетей оккупанта

Будут прощаться с мертвым Черепановым 13 января в траурном зале Курганской областной больницы. Похоронят его в поселке Чистопрудное. Комахидзе проверил соцсети оккупанта и отметил, что у него было псевдо "Макс Фрай".

Обнаруженные страницы Черепанова малоинформативны, но фото, загруженные им в разные годы, наглядно отражают жизненный путь россиянина – от "мачо в белых соболях" до алкозависимого с финалом бессмысленной смерти на чужой земле в статусе оккупанта, – написал эксперт.

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