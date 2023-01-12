Про це розповів співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Він зазначив, що про смерть Чєрєпанова у Соледарі пишуть місцеві ЗМІ Кургана.
До теми Убив матір: вагнерівця-душогуба поховали у Росії з почестями та згадали його "творче" минуле
Що відомо про загарбника
Комахідзе написав, що російському вбивці було 40 років. У нього залишились двоє доньок та дружина.
Росіянин, який вмер під Соледаром / Фото з соцмереж окупанта
Прощатимуться з мертвим Чєрєпановим 13 січня у жалобному залі Курганської обласної лікарні. Поховають його у селищі Чистопрудне. Комахідзе перевірив соцмережі окупанта і зазначив, що він мав псевдо "Макс Фрай".
Знайдені сторінки Черепанова малоінформативні, але фото, завантажені ним у різні роки, наочно відображають життєвий шлях росіянина – від "мачо в білих соболях" до алкозалежного з фіналом безглуздої смерті на чужій землі в статусі окупанта, – написав експерт.
Втрати російських вбивць: останні новини
- Ворог намагається окупувати Соледар у Донецькій області. Підступи до міста встелені тілами росіян.
- Командування ССО показало відео з ліквідацією сотні окупантів. На одній з ділянок скупчення ворога захисники використали тактичний ракетний комплекс "Точка-У".
- Станом на 12 січня в Україні ліквідували 113 390 окупантів.