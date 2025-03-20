Издевательства, изнасилования и карательная психиатрия: что происходило в интернате на Львовщине

В поселке Великий Любень, что на Львовщине, директор многопрофильного учебно-реабилитационного центра совершал насилие в отношении своих воспитанниц. Журналистам удалось выяснить, как именно издевались над детьми.

А также получить показания одного из детей об изнасиловании старшеклассником. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NGL.media.

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Что известно об издевательствах над детьми в спецучреждении

Журналисты издания пообщались с членом мониторинговой группы, проверявшей интернат, и с воспитанниками и волонтерами. В частности, председатель Офиса детей и молодежи "ДійМО" при Минсоцполитики Кирилл Невдоха, который был в составе группы, говорит, что у нее не было цели выявить нарушения.

Группа только хотела отреагировать на обращение ребенка. Однако, по его словам, то, что они увидели – "это или приговор системе защиты детей, или возможность изменить ее".

Стоит отметить, что в эту спецшколу принимают наиболее уязвимые категории детей. На момент проверки там находилось 57 воспитанников, которые рассказали мониторинговой группе о давлении и оскорблениях со стороны руководства заведения. В частности, одна из воспитанниц говорила, что ее называли "проституткой", "животным", "мраззю" и "никому не нужной".

Кроме этого, детям не хватало еды, за плохое поведение их били линейкой и комнатными тапочками. После проверки в сентябре 2024 года омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что дети заявляли о действиях сексуального характера в отношении девушек со стороны директора Степана Мащака, публичных унижениях, угрозах избиением и помещением в психиатрическую больницу.

По данным издания, воспитанницы заведения жаловались, что Мащак ложился к ним в постель, касался интимных мест и заставлял целоваться. Отметим, что семеро детей, которые сообщали об издевательствах и домогательствах, в тот же день перевели во львовский Центр социальной поддержки детей и семей "Родные".

За несколько недель пятерых из них перевели на семейные формы воспитания. Остальных детей также начали переводить в другие учреждения. По состоянию на март 2025 года там осталось около 20 воспитанников.

Что рассказали воспитанники о жизни в центре

По делу о сексуальном насилии над детьми начали уголовное производство. Адвокат ассоциации "ЮрФем" Олег Иванов говорит, что следователи допросили уже более 60 человек.

Мы работаем с пятью пострадавшими в возрасте от 12 до 17 лет, четверо девушек и один парень. Документы, которые нужно было изъять во время следствия, уже изъяты, следственные действия продолжаются,

– рассказывает Иванов.

По данным издания, во время расследования обнаружили случаи сексуального насилия между детьми. Один из воспитанников детского дома рассказал, что в школьном туалете его изнасиловал старшеклассник. После этого дети продолжали учиться в одной школе.

Судебные постановления также свидетельствуют, что воспитанники жаловались, что у них забирали банковские карты с социальными выплатами. Как они сообщают, за эти деньги директор якобы обещал купить им телефоны, но не сделал этого.

Журналисты NGL.media поговорили с выпускницей интерната Настей Ваньо. Она провела в интернате 4 года и рассказала, что на уроках Мащак рассказывал о том, что будет с детьми после окончания интерната. К примеру, повторял: "Вы будете проститутками".

Кроме этого, по ее словам, во время совещаний директор призвал учителей бить детей указками или линейками за плохое поведение. О побоях на постоянной основе рассказывали и другие воспитанники интерната.

За непослушание детей отвозили во Львов в областную психиатрическую больницу. Никто не любил туда ехать. Я была там где-то пять раз, каждый раз за плохое поведение,

– рассказала выпускница заведения.

Она добавляет, что основанием для такого наказания могли стать любые действия. В частности, однажды девушка оказалась в психбольнице из-за того, что забрала в интернат кота, а когда об этом узнал директор – сбежала. В медучреждении, по ее словам, выдавали таблетки и делали уколы, от которых она "чувствовала себя как овощ" и "просто смотрела в стену".

Однако, директор больницы Богдан Чечотка в разговоре с журналистами предположил, что рассказ Ваньо может быть манипуляцией. Однако не объяснил почему. По его версии, все дети проходили лечение только по медицинским показаниям.

Стоит отметить, что в 2024 году через детское отделение психбольницы прошли 15 воспитанников, а год перед тем – еще 20. В то же время после отстранения Мащака с должности директора ни один ребенок из интерната не ездил на такое лечение.

Добавим, что ранее воспитательница Великолюбинского центра получила подозрение за избиение ребенка. Ее отстранили от работы.