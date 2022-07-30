В США анонсировали новый пакет помощи Украине: Резников заявляет о "хороших новостях"

США анонсировали новую военную помощь Украине. После разговора с Ллойдом Остином Алексей Резников также сообщил, что мы скоро получим средства для укрепления обороноспособности.

Соответствующее заявление в США 29 июля на закрытом брифинге сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Стоит напомнить, что США предоставят Украине еще 4 дополнительных HIMARS и дроны Phoenix Ghost.

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США анонсировали новый пакет помощи Украине

Джон Кирби объяснил, что помощь будет объявлена "очень скоро", однако конкретные даты не назвал. Также он не уточнил, какое именно оружие в этот раз получит Украина.

В общем, можете ожидать (в новом пакете военной помощи) увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели,

– объяснил Кирби.

Следует заметить, что помощь Штаты оказывают, выделяя оружие из запасов армии США. Ее предоставляют по указу Джо Байдена.

Новое оружие анонсировал Резников

Комментируя разговор с министром обороны США, Резников объяснил, что они обсудили последние события.

Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Средства укрепления нашей обороноспособности уже скоро,

– сказал министр обороны Украины.

Кратко о помощи от США

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