Подвожу итоги уходящей информационной недели в США. Об Украине много говорили в контексте новой попытки покушения на Дональда Трампа, прежде всего из-за персоны подозреваемого Райана Раута.

Как в США связали Раута и Украину

Отбросим все манипуляции о том, что Раут как-то был причастен к иностранному легиону (а такого было много). Даже если медиа пытались подать новости взвешенно, то часто "подозреваемый в покушении на Дональда Трампа" и "Украина" звучали в одном предложении. Хочешь-не-хочешь, а это невольно создает ассоциативный ряд у людей, которые часто не читают дальше заголовков.

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На большинстве публично доступных фотографий в хорошем качестве Райан Раут – по совпадению тоже или в Украине, или с украинской символикой. Можете догадаться, чем преимущественно иллюстрировали материалы. Добавляем к заголовкам еще и четкую визуальную часть.

К этому добавились политические заявления некоторых игроков в республиканском лагере. Сейчас ФБР проверяет комментарии Раута об Украине и изучает его мотивы. Но некоторые соединил его действия с риторикой демократов о том, что Трамп якобы является угрозой для союзников США и Украины. Мол, именно это подтолкнуло подозреваемого к радикальным шагам.

Об этом, в частности, говорит кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс: "Камала Харрис заявила, что в ее гонке против Трампа на кону – демократия". Стрелок использовал ту же фразу. Он был одержим "борьбой Украины за демократию". В медиа звучали нарративы, что "кто не поддерживал политику Камалы Харрис в отношении Украины, был полит кровью украинских детей". Последнее, похоже, имело влияние на Раута – потенциального убийцу.

Конгрессмен Майк Уолтц: "Опасная риторика демократов (Трамп – диктатор, он продает Украину Путину, его нужно остановить) радикализирует таких людей, как Райан Раут. Почему ФБР молчит о его мотивах?".

Ведущий FOX News Джесси Уотерс: "Райан Раут – украинский радикал. Он радикализировался в Украине. Или сам, или с помощью иностранного влияния. Государственный департамент знал о его путешествиях, почему с этим ничего не делали?".

Это не отражает настроений всей Республиканской партии, но такие заявления заметны. Сам Трамп, кстати, в своих комментариях не упомянул ни словом об Украине. Вместо этого он возложил ответственность на риторику Камалы Харрис, направленную против него. Что это, мол, только разжигает ненависть в США и приводит к насилию. "Из-за этой коммунистической левой риторики летят пули, и дальше будет только хуже!".

Заметьте Новая Европейская комиссия: что ждать Украине?

На CNN вышла колонка о том, что после второй попытки покушения на Трампа Россия будет пытаться подать поддержку Украины в США как нечто экстремистское. Что помощь Киеву приводит к хаосу, поэтому Америке нужно держаться подальше от этой войны.

Не то чтобы таких вбросов до сих пор не было – мы их постоянно видели раньше. Но миф о Рауте как о друге Украины только подпитывает такие нарративы.

Готовимся к следующей неделе

На следующей неделе Владимир Зеленский – в США. Будет видеться с Байденом и Камалой Харрис, а также, по ожиданиям, с Дональдом Трампом. Это станет возможностью перевести разговоры о помощи Украине в другое русло, сделав акцент на важности двухпартийной поддержки, и донести это сообщение до обоих лагерей.

Вполне вероятно, что этот визит Зеленского и личная встреча с обоими кандидатами могут быть последними перед выборами в США. До них остается 45 дней. А пока – готовимся к следующей неделе. Она точно будет насыщенной на новости.