Пророссийские силы становятся проукраинскими: что заставляет США менять свою позицию по поводу войны

В США достигли согласия по законопроекту о санкциях против России. Это доказывает, что наконец-то мы увидели консенсус со стороны Соединенных Штатов.

Такое мнение высказал "24 Канал" политический консультант, эксперт по международным отношениям Глеб Остапенко, отметив, что речь идет о давлении со стороны страны-агрессора не через дипломатические каналы и попытках ослабить какое-то давление, а наоборот – через усиление давления и соответствующую эскалацию.

Что заставляет США менять позицию в отношении войны?

Политический консультант отметил, что некоторые лоббисты, которые ранее были в основном пророссийскими, переходят на проукраинскую сторону. То есть они реагируют на позицию Белого дома.

Это однозначно положительный сигнал, что даже некоторые MAGA-группы перешли, скажем так, по крайней мере в плане публичной риторики, на сторону Украины,

– подчеркнул он.

Остапенко о позитивных новостях из США: смотрите видео

Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и другие законодатели и раньше действительно были на стороне Украины. Они долгое время пытались убедить Трампа в том, что необходимо все-таки вводить соответствующие санкции против России. Если раньше наблюдалось ослабление санкций во время активных боевых действий на Ближнем Востоке в контексте Ирана, то после саммита ясно видно, как в Вашингтоне пришли к общему видению дальнейших шагов.

Обратите внимание! Сенаторы Грэм и Блюменталь достигли договоренности с администрацией относительно новой версии законопроекта о санкциях против России. Самое важное – представители Белого дома согласились с обновленной версией документа.

Остапенко также обратил внимание на то, что сейчас окружение Владимира Путина советует ему выйти из этой ситуации, учитывая, что это почти последний момент, когда это можно сделать выгодно и остановиться на линии боевого столкновения. Однако российский диктатор продолжает говорить о желании захватить Донбасс.

По мнению политического консультанта, у Украины есть "окно возможностей" в 4–5 месяцев до декабря 2026 года для оказания давления на Путина. Существует большая вероятность, что следующая зима будет сложной для обеих сторон. Однако именно за этот период станет ясно, можно ли заставить диктатора сесть за стол дипломатических переговоров.

Если Путин все же выберет дальнейшую эскалацию, то, скорее всего, весной 2027 года у него будет меньше возможностей для того, чтобы "перекрутить" ситуацию в свою пользу.