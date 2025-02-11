Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, плана завершения российско-украинской войны пока нет. Однако на Западе не просто так говорят о его вероятных вариантах.

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Работа над планом завершения войны

Олег Лесной считает, что февраль 2025 года станет началом интенсивной работы западных лидеров над планом по завершению войны в Украине.

Я вижу положительные моменты, в частности, вопреки позиции России, которая не хочет видеть за столом переговоров ни Европу, ни Украину, американская сторона пришла к выводу, что надо провести консультации со всеми членами НАТО и европейскими лидерами. Это должно состояться перед тем, как обнародовать план по прекращению войны,

– подчеркнул он.

Команда Трампа сознательно работает над тем, чтобы за столом переговоров, кроме Украины, сидели также и европейцы.

По словам политолога, если позиция США будет развиваться в таком направлении и дальше, то это будет очень положительно.

На стороне добра фактически будет трое против одного. Понятно, что за спиной России есть и другие, но если будут переговоры, то к Европе могут прислушаться. Это очень важно, ведь этого компонента раньше не было,

– отметил Олег Лесной.

Подготовка плана к вероятным переговоров между Украиной и Россией это долгий процесс. Однако его, однозначно, обнародуют после всех консультаций и обсуждений, и это, вероятно, сделает Трамп.

К слову, специальный представитель президента США Кит Келлог обсудил с дипломатами ряда стран пути достижения мира в Украине. Он встретился с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Чехии, а также с послами Италии и Великобритании. Переговоры касались безопасности Европы. Чехия отметила, что Украине нужно достаточное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы.