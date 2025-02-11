Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що, на його думку, плану завершення російсько-української війни поки немає. Однак на Заході не просто так говорять про його ймовірні варіанти.

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Робота над планом завершення війни

Олег Лісний вважає, що лютий 2025 року стане початком інтенсивної роботи західних лідерів над планом щодо завершення війни в Україні.

Я бачу позитивні моменти, зокрема, всупереч позиції Росії, яка не хоче бачити за столом перемовин ні Європу, ні Україну, американська сторона дійшла висновку, що треба провести консультації з усіма членами НАТО та європейськими лідерами. Це має відбутись перед тим, як оприлюднювати план щодо припинення війни,

– наголосив він.

Команда Трампа свідомо працює над тим, щоб за столом перемовин, окрім України, сиділи також і європейці.

За словами політолога, якщо позиція США розвиватиметься в такому напрямку і далі, то це буде дуже позитивно.

На стороні добра фактично буде троє проти одного. Зрозуміло, що за спиною Росії є й інші, але якщо будуть перемовини, то до Європи можуть дослухатись. Це дуже важливо, адже цього компоненту раніше не було,

– зауважив Олег Лісний.

Підготовка плану до ймовірних перемовин між Україною та Росією це довгий процес. Проте його, однозначно, оприлюднять після всіх консультацій та обговорень, і це, ймовірно, зробить Трамп.

До слова, спеціальний представник президента США Кіт Келлог обговорив із дипломатами низки країн шляхи досягнення миру в Україні. Він зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Чехії, а також із послами Італії та Британії. Перемовини стосувалися безпеки Європи. Чехія наголосила, що Україні потрібне достатнє озброєння, щоб вести переговори з позиції сили.