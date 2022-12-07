Сенат США рассмотрит признание действий России в Украине геноцидом
Источник:Остап Ярыш
Все большее число стран признает, что Россия совершает геноцид украинского народа с начала полномасштабного вторжения. В частности, комитет верхней палаты парламента США поддержал инициативу по этому поводу.
Недавно Бундестаг Германии проголосовал за то, чтобы считать Голодомор преступлением Советского Союза против Украины. Россию, которая является правопреемницей СССР, и Путина, совершающего преступления против Украины, наконец-то могут признать преступниками и совершающими геноцид против Украины. Об этом написал журналист "Голоса Америки" Остап Ярош в твиттере.
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В сенате солидарны с Украиной
Очевидно, что Соединенные Штаты начинают осознавать, чтобы остановить Россию, нужно осудить ее действия и признать их геноцидом против обычных украинцев.
Комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом,
– отметил журналист Ярош.
Геноцид против Украины в прошлом: Голодомор
Когда мы говорим о современных преступлениях России, следует упомянуть, что совершало ее государство-предшественница СССР в 30-х годах прошлого века. А именно – уничтожала украинских крестьян.
Отметим, что Украина чествует жертв Голодомора 1932-32 годов в последнюю субботу ноября каждого года. Кстати, многие государства в этом году проявили свою солидарность с нашей страной, ведь в разных уголках мира не забыли вспомнить украинских крестьян, которых полностью хотел уничтожить Сталин со своими муртадами.
- В Будапеште 26 ноября час полностью выключили свет в парламенте и поставили свечу памяти на подоконнике здания. Кроме того, под главным законодательным органом Венгрии собрались люди и устроили акцию в поддержку Украины.
- Более сотни человек пришли почтить память жертв Голодомора во французском городе Лионе. Собрались они на площади Понсе в центре города и зажгли свечи памяти возле Мемориала жертвам геноцидов.
- Также в резиденции президента Польши Анджея Дуды не забыли и зажгли свечу памяти.