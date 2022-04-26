В США объяснили, как отреагируют на вероятное решение Украины по нейтральности

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон будет поддерживать Украину в любом случае. Даже если наша страна решит выбрать нейтральную политику вместо стремления к вступлению в НАТО.

Однако чиновник подчеркнул, что это должен быть выбор только нашего народа. Такое мнение он выразил, когда вступил в спор с одним из сенаторов США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию выступления Блинкена перед сенаторами.

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Сенатор предположил, что Россию спровоцировали

Спор начался, когда сенатор заявил, что Россия могла напасть на Украину якобы из-за провокации. Мол, причиной эскалации и вторжения было то, что США поддерживали членство нашего государства в НАТО. Также этот политик сказал, что нейтральный статус Украины помог бы сейчас завершить войну.

Эти решения принимают сами украинцы (о вступлении в НАТО – 24 канал). Мы должны сделать все, чтобы у этой страны были возможности бороться с агрессией России и укрепить свои позиции за столом переговоров.

– сказал Блинкен.

Он добавил, что США поддержат позицию Украины. Однако все же нужно, чтобы наше государство согласилось вести такие переговоры с государством-террористом.

Это одно из требований агрессора

С начала переговоров Украины с Россией, сторона врага настаивает на нескольких вещах.

В частности, говорят о необходимости отказа от желания вступить в НАТО.

Наша сторона переговорщиков уже убедила россиян, что это невозможно сделать в один момент.

Курс на вступление в Североатлантический союз прописан в нашей конституции. Власти Украины согласились с этими изменениями только после референдума.

Однако такое голосование народа можно провести только после завершения боевых действий.

В то же время, шанс вступить в НАТО после войны с Россией будет уже значительно выше, чем раньше.

Украина уже разрабатывает соглашение о предоставлении гарантий безопасности нашему государству.