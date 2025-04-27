В США нашли подозреваемого в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности

В США задержали человека, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм. Задержанный находится под стражей.

Детали относительно его личности пока не разглашают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о краже сумки министра внутренней безопасности США

Для безопасности наших агентов и офицеров мы не можем пока подтвердить или прокомментировать эту информацию. В случае предъявления уголовных обвинений Департамент внутренней безопасности предоставит публичную информацию в соответствии с установленными процедурами,

– заявил представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми.

Ранее CNN сообщали, что камеры наблюдения ресторана The Capital Burger зафиксировали, как подозреваемый целенаправленно подошел к Ноэм, обратив внимание на ее сумку.

По словам источника, подозреваемый был одет в темную одежду. Он сел спиной к Ноэм за соседним столиком, левой ногой подвинул ее сумку, после чего оглянулся вокруг, прикрыл сумку своей курткой и покинул помещение.

Также сообщается, что в ресторане вместе с Ноем, которая обедала с семьей, находились сотрудники Секретной службы. Собеседник не уточнил, сколько именно агентов ее сопровождали и где именно они находились.

21 апреля Кристи Ноэм заявила, что вечером 20 апреля ее ограбили в одном из ресторанов в центре Вашингтона.

CNN сообщал, что подозреваемый похитил водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание Министерства внутренней безопасности, косметичку, чистые чеки и примерно 3 тысячи долларов наличными.