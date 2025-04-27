В США основали клуб для ультрабогатых сторонников Трампа: членство стоит полмиллиона долларов

Дональд Трамп-младший, донор президента США Дональда Трампа Омид Малик и несколько других инвесторов запускают частный клуб. Приглашение в него стоит более полумиллиона долларов.

Клуб расположится в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно о частном клубе для ультрабогатых сына Трампа

Как сообщает издание, клуб под названием Executive Branch был создан по инициативе Малика, старшего сына президента США и их партнеров из консервативного инвестиционного фонда 1789 Capital. Клуб будет находиться в Джорджтауне – историческом районе Вашингтона.

По словам источников, цель основателей – создать самый престижный частный клуб, который когда-либо действовал в столице США, ориентированный на бизнесменов и технологических лидеров, желающих укрепить связи с администрацией Трампа.

Высокие требования к рекомендациям и чрезвычайно высокая стоимость членства должны обеспечить, чтобы посетители могли общаться с советниками президента и членами правительства без присутствия журналистов или инсайдеров.

По данным Politico, в клубе уже сформировался список ожидания, а официальное открытие было запланировано на вечер субботы, 26 апреля.

Среди владельцев клуба – Омид Малик, донор Трампа и основатель 1789 Capital; его партнер по бизнесу Крис Баскирк; Дональд Трамп-младший; а также Зак и Алекс Виткоффы, сыновья советника Трампа Стива Виткоффа. В числе соучредителей также значатся Дэвид Сакс, братья Винклвосс и Чамат Паллихапития.