Очевидный ответ россии на освобождение территории Украины: реакция США на обстрел ТЭЦ

В посольстве США отреагировали на обстрел ТЭЦ. Это ответ на успехи ВСУ и деоккупацию населенных пунктов на Востоке.

Отвечает россия, запуская ракеты с целью уничтожения важнейшей гражданской инфраструктуры. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Очевидный ответ россии на освобождение Украиной городов и сел на Востоке,

– подчеркнула Бринк.

Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк также убежден, что удары по ТЭЦ – это трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя. Кроме того, это очередное проявление терроризма россии и желание оставить мирных граждан без света и тепла.

Ракетная атака по ТЭЦ: что известно

Вечером 11 сентября оккупанты выпустили 12 ракет по Украине. 9 из них сбили силы ПВО.

Несмотря на это, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры. Свет исчез на Харьковщине, Полтавщине, в Сумской и Днепропетровской областях.

2 ракеты прилетели по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5. Там вспыхнул масштабный пожар. В результате обстрела один человек погиб, одного еще ищут.

В Полтавской, Сумской и Днепропетровской области электроснабжение уже возобновлено.

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