В США отреагировали на смертельный удар по Кривому Рогу, но без упоминаний о России

Пани посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала смертельный удар баллистикой по Кривому Рогу. Многих украинцев возмутило то, что она не вспомнила о тех, кто за этим стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бриджит Бринк в соцсети Х.

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Как в США отреагировали на удар россиян по гражданским

"Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться", – написала пани посол.

Отметим, что уже после сообщения количество жертв возросло. По состоянию на начало суток 5 апреля в результате атаки погибли 18 человек, среди них – 9 детей.

Украинцы возмущены из-за отсутствия упоминаний о России

Комментируя ракетную атаку по Кривому Рогу госпожа посол США ни разу не вспомнила о том, кто эту ракету запустил. В комментариях к сообщению многие украинцы обратили на это внимание. Сообщение прокомментировал, в частности, подполковник Богдан "Тавр" Кротевич.

"Вы забыли как пишется слово "россия"? русская баллистическая ракета! Или у вас отсутствует личное достоинство, что даже убийство россией детей для вас недостаточно весомый аргумент, чтобы просто назвать зло злом", – написал военный.