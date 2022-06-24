В США подали законопроект о срочном начале обучения украинских пилотов

В США конгрессмены подали законопроект о срочном начале обучения украинских пилотов. Украинских летчиков могут учить пилотировать сверхсовременные самолеты F-15 и F-16.

Принятие законопроекта ускорит предоставление военной помощи Украине

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко рассказала, что конгрессмены подали соответствующий законопроект после визита представителей украинской власти в США.

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Янченко подчеркнула, что украинские пилоты могут проходить обучение еще до окончания дискуссий о поставках американских самолетов в Украину. Депутат отметила, что принятие законопроекта вдвое ускорит предоставление военной помощи Украине.

Галина Янченко рассказала о подходе американцев к предоставлению тяжелого вооружения. По ее словам, в США после того, как определяют, какое оружие нужно предоставить Украине, переходят к учебным программам для украинских военных. Как сказала депутат, учения могут длиться несколько месяцев.

Логика их состоит в том, что нет смысла тратить средства и время на обучение украинцев, если определенный вид вооружения не будет поставляться. На практике же эта логика приводит к тому, что сроки поставки столь необходимого вооружения затягиваются вдвое,

– отметила она.

Во время визита в США, как рассказала Янченко, украинская сторона объяснила, почему учения нельзя откладывать.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" сообщила, что 24 июня получила письмо от конгрессмена Адама Кинцигера о том, что в Конгрессе СЩА зарегистрирован соответствующий законопроект об обучении украинских пилотов.

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США могут передать Украине истребители F-15 и F-16

Украинские власти с начала полномасштабного вторжения России просят западных партнеров закрыть небо над Украиной или предоставить самолеты. Спикер командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в марте заявлял, что в Украине есть необходимое количество пилотов, однако нет самолетов. Поэтому Россия имеет преимущество в небе.

Однако, опасаясь прямого конфликта с Россией, страны НАТО и США отказались передавать Украине самолеты. Один из аргументов западных партнеров заключался в том, что украинские пилоты не адаптированы к современным американским самолетам. Впрочем, Украина не получила даже советские самолеты, находящиеся на вооружении у Словакии, Болгарии или Молдовы.

Конгрессмен Адам Кинзингер 23 июня информировал о законопроекте об обучении украинских пилотов. Он заявил, что внес соответствующий законопроект, чтобы украинские летчики могли перейти на F-16. Он не исключает, что США, в конце концов, предоставят самолеты, о которых просит Украина.

Военный эксперт Петр Черник заявлял, что даже два современных истребителя F-22 смогли бы переломить ход войны в воздухе. По его словам, самолеты F-16 или даже F-15 тоже станут вполне приемлемыми и нужными для Украины.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинским пилотам достаточно нескольких недель, чтобы научиться летать на F-15 и F-16. По его словам, наши пилоты уже летали на этом поколении самолетов, похожих на наши МиГ-29 и Су-27.

Он объяснил, что американские самолеты прошли серьезную модернизацию вооружения, радаров и навигационных систем. Поэтому украинским пилотам нужно научиться воевать на американских самолетах, что является сложным процессом.

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