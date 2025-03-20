В Лас-Вегасе на ремонтном заводе подожгли автомобили Tesla: Маск заявил о "терроризме"

В США подожгли несколько автомобилей Tesla. Владелец компании Илон Маск отреагировал на инцидент.

На ремонтном заводе в Лас-Вегасе произошла стрельба, а также там подожгли несколько авто. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Атака была направленной

В Федеральном бюро расследований считают, что это может быть террористический акт. Полицейские также считают, что это была целенаправленная атака на объекты Tesla.

Правоохранители по всей территории США расследуют волну нападений на автосалоны, зарядные станции и автомобили, принадлежащих компании миллиардера Илона Маска.

Генеральный прокурор США Памела Бонди рассказала, что нападения на собственность Tesla "ни что иное, как внутренний терроризм".

По ее словам, обвинения уже предъявили нескольким преступникам. По информации полиции, на видео с камер наблюдения можно увидеть, как человек, одетый в черную одежду, стрелял по автомобилям и поджег два из них бутылками с зажигательной смесью. Один коктейль Молотова нашли внутри третьей машины. Обошлось без пострадавших.

Сам Илон Маск также не оставил это без внимания. Он назвал поджог "насильственным терроризмом".

Ранее стало известно, что водитель Tesla Cybertruck погиб в первой зарегистрированной смертельной аварии с участием пикапа, который еще не прошел краш-тесты независимой стороны. Этот инцидент ставит под сомнение безопасность автомобиля, который становится все более распространенным на дорогах.