В США поздравили украинских пограничников: вспомнили о защитниках Змеиного и Мариуполя

30 апреля 2022 , 17:30
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Источник:

твиттер посольства США в Украине

Американские дипломаты, которые должны вернуться в Киев, поздравили украинских пограничников с их профессиональным праздником. Кроме того, они упомянули о героях с острова Змеиный и Мариуполя.

Немногим известно, что защитники украинского острова Змеиный, указавшие известное направление движения российскому кораблю, – пограничники.

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Американские дипломаты поздравили украинских пограничников

В посольстве США подчеркнули, что они украинские герои, как и пограничники, которые сейчас защищают Мариуполь и все остальные. Дипломаты прикрепили к своему сообщению видео пограничников из "Азовстали".

Что известно о планах США по возвращению своих дипломатов в Киев:

  • Глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, 24 апреля, посетили Киев. Согласно данным иностранных СМИ, американские власти пообещали Зеленскому, что вскоре в столицу Украины вернутся их дипломаты.
  • Дипломаты из США 26 апреля посетили Львов, где встретились с главой МИД Украины. Они заявили о готовности как можно скорее возобновить свою работу в Киеве. Однако конкретной даты пока нет.

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Автор: Віта Свірневська