В США поздравили украинских пограничников: вспомнили о защитниках Змеиного и Мариуполя
30 апреля 2022 , 17:30Читати новину українською
Источник:твиттер посольства США в Украине
Американские дипломаты, которые должны вернуться в Киев, поздравили украинских пограничников с их профессиональным праздником. Кроме того, они упомянули о героях с острова Змеиный и Мариуполя.
Немногим известно, что защитники украинского острова Змеиный, указавшие известное направление движения российскому кораблю, – пограничники.
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Американские дипломаты поздравили украинских пограничников
В посольстве США подчеркнули, что они украинские герои, как и пограничники, которые сейчас защищают Мариуполь и все остальные. Дипломаты прикрепили к своему сообщению видео пограничников из "Азовстали".
Что известно о планах США по возвращению своих дипломатов в Киев:
- Глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, 24 апреля, посетили Киев. Согласно данным иностранных СМИ, американские власти пообещали Зеленскому, что вскоре в столицу Украины вернутся их дипломаты.
- Дипломаты из США 26 апреля посетили Львов, где встретились с главой МИД Украины. Они заявили о готовности как можно скорее возобновить свою работу в Киеве. Однако конкретной даты пока нет.
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