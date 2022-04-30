Мало кому відомо, що захисники українського острова Зміїний, які вказали відомий напрям руху російському кораблю, – прикордонники.

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Американські дипломати привітали українських прикордонників

У посольстві США наголосили, що вони українські герої, як і прикордонники, які зараз захищають Маріуполь та всі інші. Дипломати прикріпили до свого допису відео прикордонників з "Азовсталі".

Що відомо про плани США щодо повернення своїх дипломатів до Києва:

Очільник Держдепу Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін, які 24 квітня, відвідали Київ. Згідно з даними іноземних ЗМІ, американські можновладці пообіцяли Зеленському, що невдовзі до столиці України повернуться їхні дипломати.

Дипломати з США 26 квітня відвідали Львів, де зустрілися з очільником МЗС України. Вони заявили про готовність якомога швидше відновити свою роботу у Києві. Проте конкретної дати наразі немає.

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