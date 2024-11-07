Большое возвращение республиканцев: что ждет США в ближайшее время

Давайте посмотрим на более широкую картину. Это победа не только Дональда Трампа на выборах президента.

Впереди – очень насыщенный период

Республиканцы вернули себе большинство в Сенате и, вероятно, удержат контроль над Палатой представителей. В Верховном суде – также консервативное большинство, три из девяти судей назначены Трампом. Об этом заявил Остап Яриш, информирует 24 Канал.

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Кроме этого, Трамп сформирует министерство юстиции и назначит нового генпрокурора, что наиболее вероятно будет означать закрытие по крайней мере части судебных дел против бывшего президента.

Все это вместе существенно упростит воплощение тех решений для Трампа и его администрации, о которых он говорил в своей предвыборной кампании.

В дополнение, если взглянуть на динамику голосования и сравнить ее с 2020 годом, видим, что в очень многих округах практически по всей стране выросла поддержка Трампа. Даже в таких демократических штатах, как Нью-Йорк или Вирджиния.

За чем стоит следить, так это за тем, кто в команде Трампа будет отвечать за безопасность и внешнюю политику. Совет по нацбезопасности, Государственный департамент, Пентагон, разведывательные службы.

Другое дело – шаги администрации Джо Байдена и Камалы Харрис в следующие два месяца, пока они остаются у власти. Будет ли их политика в отношении Украины более решительной или останется на таком же уровне, – узнаем уже скоро.

Так или иначе, впереди очень насыщенный на новости период. Хорошие или плохие, не знаю. Что точно знаю – все только начинается.