В США впервые со времен Второй мировой войны расстреляют военнослужащего: казнь покажут в прямом эфире

Американские власти определили дату и способ казни Нидаля Хасана, устроившего массовую стрельбу на военной базе в 2009 году. Приговор будет приведен в исполнение публично посредством расстрела.

Министр войны Пит Хегсет заявил, что процедура состоится на территории базы Форт-Худ в Техасе. По его словам, к исполнению приговора будут привлечены солдаты с винтовками. Об этом сообщают ряд западных СМИ, в частности информационное агентство Reuters.

Каковы детали приведения приговора в исполнение?

Он предал свою страну, убил нескольких американцев в Форт-Худе – конечно, мы сделаем это там же, в четверг, в то же время, в то же время. Это будут солдаты с винтовками, чего не происходило со времен Второй мировой войны. Мне нравится подход, который был у нас во время Второй мировой,

– отметил Пит Хегсет.

Следует уточнить, что Нидала Хасана должны расстрелять 3 декабря 2026 года в 13:00.

Он убил 13 человек и ранил еще 32 во время нападения на медицинский корпус базы. Во время стрельбы он выкрикивал "Аллаху акбар" и использовал пистолет с лазерным прицелом. На суде мужчина признал свою вину, объяснив свои действия религиозными и идеологическими мотивами.

Казнь военнослужащего будут транслировать в прямом эфире. Детали организации трансляции обещают обнародовать позже.

"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично, ведь люди должны понимать, что за такие вещи следуют серьезные последствия", – заявил Хегсет.

Что этому предшествовало?

Как уже сообщалось на сайте, Решение о казни американского военнослужащего одобрил Дональд Трамп.

до нападения Хасан, мусульманин палестинского происхождения, работал военным психиатром и заявлял, что пытался не допустить отправки солдат в Афганистан. В настоящее время он находится в камере смертников в Форте Левенворт, штат Канзас.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл прокомментировал это событие, отметив, что день расплаты для Хасана наконец настал. Если приговор будет приведен в исполнение, это станет первой казнью американского военнослужащего с 1961 года, когда был повешен рядовой Джон Беннетт.