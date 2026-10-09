Міністр війни Піт Гегсет заявив, що процедура відбудеться на території бази Форт-Худ у Техасі. За його словами, до виконання вироку залучать солдатів із гвинтівками. Про це пише низка західних медіа, зокрема, інформаційна агенція Reuters.

Які деталі виконання вироку?

Він зрадив свою країну, убив кількох американців у Форт-Худі – звичайно, ми зробимо це там же, у четвер, у той же час. Це будуть солдати з гвинтівками, чого не відбувалося з часів Другої світової війни. Мені подобається підхід, який був у нас під час Другої світової,

– зазначив Піт Гегсет.

Слід уточнити, що Нідала Хасана мають розстріляти 3 грудня 2026 року о 13:00.

Він убив 13 людей і поранив ще 32 під час нападу на медичний корпус бази. Під час стрілянини він вигукував "Аллаху акбар" та використовував пістолет із лазерним прицілом. На суді чоловік визнав провину, пояснивши свої дії релігійними та ідеологічними мотивами.

Страту військового транслюватимуть наживо. Деталі організації трансляції обіцяють оприлюднити пізніше.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли це побачити, щоб це було публічно, адже люди повинні розуміти, що за такі речі настають серйозні наслідки", – висловився Гегсет.

Що цьому передувало?

Як уже повідомлялося на сайті, рішення про страту американського військового схвалив Дональд Трамп.

Перед нападом Хасан, мусульманин палестинського походження, працював військовим психіатром і заявляв, що намагався не допустити відправлення солдатів до Афганістану. Наразі він перебуває у камері смертників у Форті Левенворт, штат Канзас.

Речник Пентагону Шон Парнелл коментував цю подію, наголосивши, що день розплати для Хасана нарешті настав. Якщо вирок виконають, це буде перша страта американського військового з 1961 року, коли повісили рядового Джона Беннета.