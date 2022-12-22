Соответствующую информацию сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 22 декабря – на следующий день после первого, с начала полномасштабной войны, заграничного визита Владимира Зеленского.

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Что сказали в ОП о результатах визита Зеленского в США

Михаил Подоляк заявил, что в Соединенных Штатах Америки окончательно зафиксировали "базу":

"Россия должна проиграть;

компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет;

Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально".

Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...

– написал Подоляк.

Кроме того, советник Андрея Ермака, комментируя поездку Владимира Зеленского, заявил о 4 важных фактора, связанных с визитом президента Украины в Вашингтон. В частности, по мнению Подоляка:

формат встречи на американской земле, выступление Зеленского перед Конгрессом, общение с Джо Байденом показали, что между США и Украиной – теплые и доверительные отношения;

во время поездки прозвучали четкие заявления о формуле мира с Россией – Москва должна вывести свои войска, вернуть суверенитет и территориальную целостность Украины;

США показали готовность из собственного бюджета финансировать всю необходимую Украине военную программу, включая новые образцы вооружения;

Штаты зафиксировали позицию – не слушать Россию, потому что ее как глобального ньюзмейкера не существует.

Визит Зеленского в США: вкратце