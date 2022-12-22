Відповідну інформацію повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк 22 грудня – наступного дня після першого, з початку повномасштабної війни, закордонного візиту Володимира Зеленського.
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Що сказали в ОП про результати візиту Зеленського в США
Михайло Подоляк заявив, що в Сполучених Штатах Америки остаточно зафіксували "базу":
- "Росія має програти;
- компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде;
- Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально".
Істерика Росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить…
– написав Подоляк.
Окрім того, радник Андрія Єрмака, коментуючи поїздку Володимира Зеленського, заявив про 4 важливих фактори, пов'язаних з візитом президента України до Вашингтона. Зокрема, на думку Подоляка:
- формат зустрічі на американській землі, виступ Зеленського перед Конгресом, спілкування з Джо Байденом показали, що між США та Україною – теплі та довірливі відносини;
- під час поїздки прозвучали чіткі заяви щодо формули миру з Росією – Москва має вивести свої війська, повернути суверенітет та територіальну цілісність Україні;
- США показали готовність з власного бюджету фінансувати усю необхідну Україні військову програму, включно з новими зразками озброєння;
- Штати зафіксували позицію – не слухати Росію, бо її як глобального ньюзмейкера не існує.
Візит Зеленського в США: коротко
- 21 грудня Володимир Зеленський полетів у США з першим закордонним візитом з 24 лютого 2022 року.
- Президент України зустрівся з Джо Байденом, провів з ним перемовини. Згодом лідери країн дали спільний брифінг. Президент США заявив, що дадуть Україні все, що вона потребує для перемоги.
- Після цього Володимир Зеленський виступив у Конгресі США. Український лідер сказав, що ми тримаємо свої позиції та ніколи не здамось.