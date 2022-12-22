Відповідну інформацію повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк 22 грудня – наступного дня після першого, з початку повномасштабної війни, закордонного візиту Володимира Зеленського.

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Що сказали в ОП про результати візиту Зеленського в США

Михайло Подоляк заявив, що в Сполучених Штатах Америки остаточно зафіксували "базу":

"Росія має програти;

компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде;

Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально".

Істерика Росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить…

– написав Подоляк.

Окрім того, радник Андрія Єрмака, коментуючи поїздку Володимира Зеленського, заявив про 4 важливих фактори, пов'язаних з візитом президента України до Вашингтона. Зокрема, на думку Подоляка:

формат зустрічі на американській землі, виступ Зеленського перед Конгресом, спілкування з Джо Байденом показали, що між США та Україною – теплі та довірливі відносини;

під час поїздки прозвучали чіткі заяви щодо формули миру з Росією – Москва має вивести свої війська, повернути суверенітет та територіальну цілісність Україні;

США показали готовність з власного бюджету фінансувати усю необхідну Україні військову програму, включно з новими зразками озброєння;

Штати зафіксували позицію – не слухати Росію, бо її як глобального ньюзмейкера не існує.

Візит Зеленського в США: коротко