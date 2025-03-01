Грузовой самолет FedEx был вынужден совершить экстренную посадку утром 1 марта в международном аэропорту Ньюарк Либерти из-за загоревшегося двигателя, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно

Управление аэропортов Нью-Йорка и Нью-Джерси заявило, что пострадавших нет. На борту находились три человека, отметили в управлении.

Охваченный огнем самолет идет на посадку: смотрите видео

Федеральное управление авиации сообщило, что столкновение с птицей повредило один из двигателей Boeing 767. Инцидент произошел примерно в 8:00.

На нижней стороне самолета виден огонь: смотрите видео

В другом видео, снятом, когда самолет был в воздухе, можно увидеть вспышку, похожую на огонь, а затем клубы дыма.

Самолет загорелся в воздухе: смотрите видео

Этот инцидент произошел на фоне ряда недавних авиакатастроф, в частности столкновение в воздухе военного вертолета и пассажирского самолета в Вашингтоне, в результате которого погибли 67 человек.