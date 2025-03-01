Вантажний літак FedEx був змушений здійснити екстрену посадку вранці 1 березня в міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті через двигун, який загорівся, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Що відомо

Управління аеропортів Нью-Йорка та Нью-Джерсі заявило, що постраждалих немає. На борту перебували три людини, зазначили в управлінні.

Охоплений вогнем літак йде на посадку: дивіться відео

Федеральне управління авіації повідомило, що зіткнення з птахом пошкодило один із двигунів Boeing 767. Інцидент стався приблизно о 8:00.

На нижньому боці літака видно вогонь: дивіться відео

В іншому відео, знятому, коли літак був у повітрі, можна побачити спалах, схожий на вогонь, а потім клуби диму.

Літак загорівся у повітрі: дивіться відео

Цей інцидент стався на тлі низки нещодавніх авіакатастроф, зокрема зіткнення у повітрі військового вертольота та пасажирського літака у Вашингтоні, внаслідок якого загинули 67 осіб.