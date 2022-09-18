Два частных самолета столкнулись в США: есть погибшие

В США, неподалеку от Денвера, в воздухе столкнулись два небольших самолета. Есть погибшие – их нашли в обломках авиатранспорта.

Самолеты столкнулись утром 18 сентября. В результате авиакатастрофы погибли 3 человека.

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Что известно о погибших

Двух пассажиров одного из самолетов нашли мертвыми среди обломков. Впоследствии в другом месте обнаружили погибшим пассажира в обломках второго самолета. Личности пострадавших не разглашаются.

Полиция раскрыла данные о самолетах

Национальный совет по транспортной безопасности сообщил в своем заявлении, что расследует столкновение между Cessna 172 и самолетом Sonex Xenos недалеко от Лонгмонта в штате Колорадо. Это в 48 километрах от Денвера.

Sonex Xenos – это легкий алюминиевый самодельный самолет с низкорасположенным крылом, рассчитанный на двоих. Cessna 172 Skyhawk – популярный четырехместный одномоторный самолет.

Напомним, утром 3 сентября в США мужчина угнал самолет и заявил, что намерен врезаться в магазин Walmart. Впоследствии оказалось, что угонщик – 29-летний работник аэропорта.

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