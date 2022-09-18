Літаки зіткнулися зранку 18 вересня. Внаслідок авіакатастрофи загинули 3 людини.
До теми Зі Львова вперше за час повномасштабної війни вилетів комерційний літак Wizz Air
Що відомо про загиблих
Двох пасажирів одного з літаків знайшли мертвими серед уламків. Згодом в іншому місці знайшли загиблим пасажира в уламках другого літака. Особи постраждалих не розголошуються.
Поліція розкрила дані про літаки
Національна рада з транспортної безпеки повідомила у своїй заяві, що розслідує зіткнення між Cessna 172 та літаком Sonex Xenos недалеко від Лонгмонта, що у штаті Колорадо. Це за 48 кілометрів від Денвера.
Нагадаємо, що зранку 3 вересня у США чоловік викрав літак та заявив, що має намір врізатися в магазин Walmart. Згодом виявилось, що викрадач – 29-річний працівник аеропорту.
До теми – у Криму росія сама збила свій літак: дивіться відео