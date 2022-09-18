Літаки зіткнулися зранку 18 вересня. Внаслідок авіакатастрофи загинули 3 людини.

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Що відомо про загиблих

Двох пасажирів одного з літаків знайшли мертвими серед уламків. Згодом в іншому місці знайшли загиблим пасажира в уламках другого літака. Особи постраждалих не розголошуються.

Поліція розкрила дані про літаки

Національна рада з транспортної безпеки повідомила у своїй заяві, що розслідує зіткнення між Cessna 172 та літаком Sonex Xenos недалеко від Лонгмонта, що у штаті Колорадо. Це за 48 кілометрів від Денвера.

Довідка. Sonex Xenos – це легкий алюмінієвий саморобний літак із низькорозташованим крилом, розрахований на двох. Cessna 172 Skyhawk – популярний чотиримісний одномоторний літак.

Нагадаємо, що зранку 3 вересня у США чоловік викрав літак та заявив, що має намір врізатися в магазин Walmart. Згодом виявилось, що викрадач – 29-річний працівник аеропорту.

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