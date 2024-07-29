Активистка в США Маричка Глитень рассказала 24 Каналу, что к этому событию присоединилось много больших и малых городов. Люди создавали инсталляции и постеры, чтобы привлечь больше внимания к трагедии.

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Митинги в США

Маричка Глитень отметила, что украинцы такими акциями в США стремятся донести другим, что важно, чтобы наши пленники были здоровы и вернулись домой. Все же причастные к преступлению в Оленевке должны ответить за свои действия перед законом.

В Вашингтоне под Белым домом митингующие создали инсталляцию из окровавленных подушек и свечей. Это привлекло много внимания. Люди подходили, узнавали информацию и сочувствовали,

– подчеркнула активистка.

Она подчеркнула, что Россия после теракта не допустила никаких экспертов на место преступления в Еленовке, а также не способствовала расследованию. Обязанностью активистов, которые борются за возвращение всех пленных является напоминать людям о том, что происходит.

Многие люди, которые подходили к нам во время митинга не знали об этом событии. Видим, что есть потребность в таких акциях и разъяснениях в медиакампаниях,

– сказала Глитень.