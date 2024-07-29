Активістка у США Марічка Глитень розповіла 24 Каналу, що до цієї події долучилось багато великих та малих міст. Люди створювали інсталяції та постери, щоб привернути більше уваги до трагедії.

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Мітинги у США

Марічка Глитень зазначила, що українці такими акціями у США прагнуть донести іншим, що важливо, аби наші полонині були здорові та повернулись додому. Усі ж причетні до злочину в Оленівці мають відповідати за свої дії перед законом.

У Вашингтоні під Білим домом мітингарі створили інсталяцію із закривавлених подушок та свічок. Це привернуло багато уваги. Люди підходили, дізнавались інформацію та співчували,

– підкреслила активістка.

Вона наголосила, що Росія після теракту не допустила жодних експертів на місце злочину в Оленівці, а також не сприяла розслідуванню. Обов'язком активістів, які борються за повернення всіх полонених є нагадувати людям про те, що відбувається.

Багато людей, які підходили до нас під час мітингу не знали про цю подію. Бачимо, що є потреба в таких акціях та роз'ясненнях у медіакампаніях,

– сказала Глитень.