Во время авиашоу в США столкнулись 2 самолета: жуткое видео катастрофы

Сегодня в США во время авиашоу столкнулись 2 военных самолета. Оба упали на землю и загорелись, начался большой пожар.

Авиакатастрофа произошла в Далласе. Бригады экстренных служб прибыли на место происшествия, пока количество жертв неизвестно.

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Подробности трагедии

Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись во время памятного шоу ВВС США "Крылья над Далласом". Трагедия произошла около 13:20.

Видео, опубликованные местными жителями, показали, как два самолета столкнулись в воздухе. В этот момент обломки полетели в разные стороны и оба авиасредства начали падать. Видно, что один из них загорелся еще до того, как упал. На месте падения произошел громкий взрыв.

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.

Есть ли жертвы и пострадавшие

О состоянии пилотов и о том, есть ли травмы у зрителей авиашоу, пока ничего не сообщается. Полиция Далласа только сказала, что на место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.