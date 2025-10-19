Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что Дональд Трамп не поддерживает демократические ценности. А людей, которые могли бы остановить его резкие шаги нет.

Смотрите также Демократы стали на колени: на фоне протестов Вэнс распространил видео с "королем Трампом"

Почему США резко начали экономить?

Директор Центра международных исследований объяснил, что в США решили изменить демократически-либеральные ценности на консервативные. Однако также можно наблюдать запрос на сокращение государственных расходов. Поэтому Белый дом приходил к выводу, что некоторые агентства или министерства являются ненужными.

"Сейчас даже есть шатдаун правительства – когда не работают госинституты, потому что не удалось утвердить госбюджет. Соответственно, госслужащие не получают средства. Администрация использует это для того, чтобы уволить еще больше людей", – сказал он.

Дубовик отметил, что в США есть определенная группа людей – фискальные консерваторы. Это люди, которые заботятся о сокращении бюджета, потому что считают, что Америка тратит больше, чем зарабатывает.

Администрация Трамп считает, что либеральные ценности работать не должны. Поэтому они закрывают, в частности, Голос Америки. У Трампа нет людей, которые бы остановили его разрушительные шаги в отношении институтов,

– подчеркнул он.

Директор Центра международных исследований добавил, что это является проблемой для США. Трамп фактически взял законодательную власть в свои руки, которая ранее играла важную роль в принятии решений.

Интересно! Вчера тысячи американцев протестовали против политики Трампа под лозунгом "Нет – королям". В 50 штатах запланировали более 2600 протестных акций, участие в них приняли более 200 общественных и правозащитных организаций.

К чему приводит политика Трампа в отношении бюджета?