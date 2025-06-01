В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России
- Второй раунд переговоров между делегациями Украины и России начался в Стамбуле.
- Встреча проходит в присутствии турецкой стороны.
В Стамбуле в понедельник, 2 июня, начался второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Встреча проходит при участии посредника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
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Переговоры в Турции начались
Украинское внешнедипломатическое ведомство сообщило, что второй раунд переговоров в Стамбуле, направленный на окончание войны, уже начался. Ранее указывалось, что встреча делегаций состоится во второй половине дня.
В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны,
– говорится в сообщении.
Начало переговоров в Стамбуле: смотрите видео
К слову, незадолго до этого президент Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу, отметив, что Россия вряд ли готова к продуктивным переговорам в Стамбуле, но подчеркнул важность обсуждения прекращения огня и гуманитарных вопросов.
В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что российская сторона ознакомилась с мирными предложениями Украины перед стамбульским раундом переговоров. Они были переданы России на украинском и английском языках.
Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко рассказывал, что делегацию Украины будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров. Из состава исключили Алексея Маловацкого, а добавили Юрия Колбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина.
Сам Владимир Зеленский 1 июня, накануне нового раунда переговоров в Турции, определил позиции Украины на предстоящих переговорах, предполагающих полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, а также возвращение похищенных детей.
Что содержится в украинских предложениях
- Reuters ранее опубликовали полный текст предложений Украины на переговорах с Россией. Украина предлагает России полное и безусловное прекращение огня, обмен пленными по принципу "всех на всех", возвращение депортированных детей и гражданских заложников – всех с 2014 года.
- Там указано, что Украина не должна становиться нейтральной страной, ограничивать свои вооруженные силы или признавать оккупацию любых территорий. Документ допускает постепенную отмену санкций против России, но в то же время требует выплату репараций. Также предлагается встреча Зеленского и Путина.