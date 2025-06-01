В Стамбуле в понедельник, 2 июня, начался второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Встреча проходит при участии посредника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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Переговоры в Турции начались

Украинское внешнедипломатическое ведомство сообщило, что второй раунд переговоров в Стамбуле, направленный на окончание войны, уже начался. Ранее указывалось, что встреча делегаций состоится во второй половине дня.

В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны,

– говорится в сообщении.

Начало переговоров в Стамбуле: смотрите видео

К слову, незадолго до этого президент Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу, отметив, что Россия вряд ли готова к продуктивным переговорам в Стамбуле, но подчеркнул важность обсуждения прекращения огня и гуманитарных вопросов.

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что российская сторона ознакомилась с мирными предложениями Украины перед стамбульским раундом переговоров. Они были переданы России на украинском и английском языках.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко рассказывал, что делегацию Украины будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров. Из состава исключили Алексея Маловацкого, а добавили Юрия Колбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина.

Сам Владимир Зеленский 1 июня, накануне нового раунда переговоров в Турции, определил позиции Украины на предстоящих переговорах, предполагающих полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, а также возвращение похищенных детей.

Что содержится в украинских предложениях