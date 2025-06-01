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2 июня, 14:46
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В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Второй раунд переговоров между делегациями Украины и России начался в Стамбуле.
  • Встреча проходит в присутствии турецкой стороны.

В Стамбуле в понедельник, 2 июня, начался второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Встреча проходит при участии посредника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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Переговоры в Турции начались

Украинское внешнедипломатическое ведомство сообщило, что второй раунд переговоров в Стамбуле, направленный на окончание войны, уже начался. Ранее указывалось, что встреча делегаций состоится во второй половине дня.

В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны,
– говорится в сообщении.

Начало переговоров в Стамбуле: смотрите видео

К слову, незадолго до этого президент Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу, отметив, что Россия вряд ли готова к продуктивным переговорам в Стамбуле, но подчеркнул важность обсуждения прекращения огня и гуманитарных вопросов.

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что российская сторона ознакомилась с мирными предложениями Украины перед стамбульским раундом переговоров. Они были переданы России на украинском и английском языках.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко рассказывал, что делегацию Украины будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров. Из состава исключили Алексея Маловацкого, а добавили Юрия Колбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина.

Сам Владимир Зеленский 1 июня, накануне нового раунда переговоров в Турции, определил позиции Украины на предстоящих переговорах, предполагающих полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, а также возвращение похищенных детей.

Что содержится в украинских предложениях

  • Reuters ранее опубликовали полный текст предложений Украины на переговорах с Россией. Украина предлагает России полное и безусловное прекращение огня, обмен пленными по принципу "всех на всех", возвращение депортированных детей и гражданских заложников – всех с 2014 года.
  • Там указано, что Украина не должна становиться нейтральной страной, ограничивать свои вооруженные силы или признавать оккупацию любых территорий. Документ допускает постепенную отмену санкций против России, но в то же время требует выплату репараций. Также предлагается встреча Зеленского и Путина.