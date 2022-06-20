В степях Донбасса "потерялся" еще один вражеский танк: ВСУ ликвидировали его прямым попаданием
Источник:ОТУ "Север"
В Донбассе Вооруженные Силы Украины ликвидировали вражеский танк. Его нашим бойцам удалось уничтожить.
Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Север". Об этом сообщили вечером 19 июня.
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ВСУ уничтожили вражеский танк
Наши мужественные воины отчитываются: в степях Донбасса "потерялся" очередной танк кафиров! Специалисты Вооруженных Сил Украины прямым попаданием с закрытых позиций ликвидировали вражескую технику!
– сообщили в ОТУ "Север".
Также в группировке призвали верить в ВСУ, ведь победа за нами.
ВСУ ликвидировали вражеский танк: смотрите видео
Оккупанты уже потеряли более 33 тысяч личного состава
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 19 июня ВСУ ликвидировали уже 33 600 захватчиков. Кроме того, с 24 февраля враг потерял:
- танков – 1 468 (+3),
- боевых бронированных машин – 3 577 (+4),
- артиллерийских систем – 745 (+6),
- РСЗО – 235 (+2),
- средств ПВО – 98 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 181 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатых ракет – 130 (+1),
- кораблей / катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),
- специальной техники – 55 (+0).
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Кратко о последних потерях врага
- 19 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали командно-разведывательный центр 20 армии захватчиков . Пока нет точной информации о количестве убитых россиян.
- В МВД информацию об уничтожении вражеского пункта управления подтвердили. Там объяснили, что именно туда стекается вся развединформация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб. Как правило, в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командующий им офицер не ниже полковника.
- 19 июня появилось видео уничтожения российского буксира "Василий Бех" . В него 17 июня попали наши Военно-морские силы ВСУ. "Валилий Бех" вез русским военным и вооружение на остров Змеиный.
- Россия до сих пор пытается скрыть потери и не признает гибели 27 кафиров , находившихся на борту судна "Москва", которое уничтожили Вооруженные Силы Украины. Предварительно известно, что 19 из них проходили срочную службу в рядах вооруженных сил России.