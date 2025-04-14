В Степногорске исчезло электроснабжение, вспыхнул пожар в многоэтажке
- Российские войска атаковали Степногорск управляемыми авиабомбами и РСЗО, что привело к исчезновению электроснабжения и пожару в многоэтажке.
- О жертвах и пострадавших не сообщалось.
Россияне атаковали КАБами прифронтовой поселок Степногорск в Запорожской области. В результате обстрела в населенном пункте исчезло электроснабжение и вспыхнул пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Россияне на рассвете обстреляли Запорожскую область
Федоров сообщил, что 14 апреля российская армия атаковала жилую застройку прифронтового Степногорска. Враг ударил по городу управляемыми авиабомбами и обстрелял из РСЗО.
В результате прилетов в городе исчезло электроснабжение. Из-за атаки реактивными системами залпового огня также произошло возгорание в многоэтажке.
К счастью, люди не пострадали.
Стоит отметить, что Степногорск расположен около 5 километров от линии фронта. Поселок страдает от постоянных российских обстрелов, в населенном пункте есть значительные разрушения.
Где расположен Степногорск: смотрите на карте
Несмотря на страшные обстрелы, по информации Суспильного, по состоянию на январь 2025 года в Степногорске проживало около 350 человек.
Ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские захватчики увеличили количество штурмов в Запорожской области. В частности, на Ореховском направлении враг пытается прорвать оборону и занять стратегические точки. Также усилились вражеские атаки и на Гуляйпольском направлении.