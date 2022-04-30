В Стокгольме часть парка у посольства России назовут в честь Украины
Источник:Europe-cities
В столице Швеции в Стокгольме решили выразить солидарность с народом Украины. Часть парка у российского посольства назовут Местом свободной Украины.
Глава шведской столицы Анна Кениг Йерлмюр заявила, что причиной стало вторжение России в Украину. Она заверила, что этот символ солидарности с нашим государством будет длительным.
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Это будет продолжительным символом солидарности Стокгольма с украинским народом и важным сигналом против действий российского режима.
– сказала Анна Кениг Йерлмюр.
Такое решение Стокгольма о переименовании парка возникло в результате схожих действий других городов в мире. В частности, чтобы показать поддержку Украине, столица Латвии Рига переименовала улицу, где расположено посольство России. Теперь она называется улица Независимой Украины. А столица Литвы Вильнюс тоже присоединилась к инициативе. Там сменили название улицы российского посольства на улицу Героев Украины.
Добавим, что после вторжения России и Украины Швеция изменила взгляды на безопасность своих граждан. Теперь страна вместе с Финляндией намерена вступить в НАТО.
Волна "дерусификации" в Украине
- После широкомасштабного вторжения России на нашу землю в Украине решают максимально отказываться от всего, что связано со страной-оккупантом. Следовательно, в Киеве демонтировали советскую скульптуру двух рабочих, которая была символом "воссоединения Украины и России".
- Приобщились к инициативе и во Львове. Мэрия опубликовала список улиц, подлежащих дерусификации как можно скорее. При этом специальная рабочая группа будет обсуждать каждую улицу на заседании.
- Также решили сменить мемориал Вечной Славы в Луцке. Имеют целью также исправить дату, когда началась Вторая мировая война. Мэр пообещал, что благоустройство возобновят в кратчайшие сроки после выполненных работ.
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