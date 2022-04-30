Очільниця шведської столиці Анна Кеніг Йерлмюр заявила, що причиною стало вторгнення Росії в Україну. Вона запевнила, що цей символ солідарності з нашою державою буде тривалим.

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Це буде тривалим символом солідарності Стокгольма з українським народом і важливим сигналом проти дій російського режиму,

– сказала Анна Кеніг Йерлмюр.

Таке рішення Стокгольма про перейменування парку виникло внаслідок схожих дій інших міст у світі. Зокрема, щоб показати підтримку Україні, столиця Латвії Рига перейменувала вулицю, де розташоване посольство Росії. Тепер вона має назву вулиця Незалежної України. А столиця Литви Вільнюс також долучилась до ініціативи. Там змінили назву вулиці російського посольства на вулицю Героїв України.

Додамо, що після вторгнення Росії та України, Швеція змінила погляди на безпеку своїх громадян. Тепер країна разом із Фінляндією має намір вступити до НАТО.

Хвиля "дерусифікації" в Україні

Після широкомасштабного вторгнення Росії на нашу землю, в Україні вирішують максимально відмовлятись від усього, що пов'язане з країною-окупанткою. ВІдтак у Києві демонтували радянську скульптуру двох робітників, яка була символом "возз'єднання України та Росії".

Долучились до ініціативи й у Львові. Мерія опублікувала список вулиць, що підлягають дерусифікації якомога швидше. При цьому спеціальна робоча група буде обговорювати кожну із вулиць на засіданні.

Також вирішили змінити меморіал Вічної Слави у Луцьку. Мають на меті також виправити дату, коли почалась Друга світова війна. Міський голова пообіцяв, що благоустрій відновлять у найкоротші терміни після виконаних робіт.

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