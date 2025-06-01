На Курщине кадыровец бил в сторону дома из гранатомета – рядом был храм
- Есть видео, как боец "Ахмата" стреляет из гранатомета в дом на Курщине. А рядом православный храм.
- Власти заявили, что кадыровец погиб в ДТП.
- InformNapalm считает, что россияне пытаются замять ситуацию с возможным обострением межэтнических конфликтов.
В сети распространяют видео, как боец "Ахмата" стреляет из гранатомета в дом на Курщине. Но рядом расположен храм, что дало основания говорить о возможном межэтническом конфликте.
Детали передает 24 Канал.
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Что известно о стрельбе из гранатомета на Курщине
Z-блогеры утверждают, что военный – боец спецназа "Ахмат". А также намекают, что он мог целиться в православный храм.
На его руке также видна повязка с буквами "ВК", что может означать принадлежность к военной комендатуре. Перед выстрелом военный несколько раз повторяет "Ахмат! Чечня!" Видео было геолоцировано курским изданием "Пепел". Оно действительно было снято в Судже. В направлении выстрела был расположен храм Троицы Живоначальной. На это обратили внимание и некоторые Z-блогеры,
– говорится в российских медиа.
Вероятно, ролик снят в мае или июне. То есть тогда, когда в Судже уже хозяйничали россияне.
Кадыровец стреляет по дому в сторону храма на Курщине: смотрите видео
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что обратился в органы военного управления и военную прокуратуру, как только увидел видео.
"Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео – младший сержант 158-й военной комендатуры. Но за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, избегая преследования Госавтоинспекции. Урок всем, независимо от религии", – написал он.
Кадыровец мог разбиться в ДТП / Фото из телеграм-канала Хинштейна
А вот InformNapalm подчеркивает: имя погибшего в ДТП не назвали, хоть и выложили фото якобы с места происшествия. Там считают, что россияне "начали гасить резонансное видео". И это "выглядит как попытка замять ситуацию обострения межэтнических противоречий".