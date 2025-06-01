На Курщине кадыровец бил в сторону дома из гранатомета – рядом был храм

В сети распространяют видео, как боец "Ахмата" стреляет из гранатомета в дом на Курщине. Но рядом расположен храм, что дало основания говорить о возможном межэтническом конфликте.

Детали передает 24 Канал.

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Что известно о стрельбе из гранатомета на Курщине

Z-блогеры утверждают, что военный – боец спецназа "Ахмат". А также намекают, что он мог целиться в православный храм.

На его руке также видна повязка с буквами "ВК", что может означать принадлежность к военной комендатуре. Перед выстрелом военный несколько раз повторяет "Ахмат! Чечня!" Видео было геолоцировано курским изданием "Пепел". Оно действительно было снято в Судже. В направлении выстрела был расположен храм Троицы Живоначальной. На это обратили внимание и некоторые Z-блогеры,

– говорится в российских медиа.

Вероятно, ролик снят в мае или июне. То есть тогда, когда в Судже уже хозяйничали россияне.

Кадыровец стреляет по дому в сторону храма на Курщине: смотрите видео

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что обратился в органы военного управления и военную прокуратуру, как только увидел видео.

"Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео – младший сержант 158-й военной комендатуры. Но за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, избегая преследования Госавтоинспекции. Урок всем, независимо от религии", – написал он.



Кадыровец мог разбиться в ДТП / Фото из телеграм-канала Хинштейна

А вот InformNapalm подчеркивает: имя погибшего в ДТП не назвали, хоть и выложили фото якобы с места происшествия. Там считают, что россияне "начали гасить резонансное видео". И это "выглядит как попытка замять ситуацию обострения межэтнических противоречий".