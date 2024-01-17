В Сумах слышали звуки взрывов: защитники неба сбили два "Шахеда", обломки упали на здание
Россияне вечером 17 января запустили несколько групп "Шахедов" как с Юга, так и с Севера. Известно, что в Сумах слышны звуки взрывов. Работала ПВО по дронам-камикадзе.
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 20:43. Уже в 20:53 СМИ начали писать о том, что в регионе слышат взрывы. Известно, что в тот момент область была под угрозой атаки дронами-камикадзе, запущенными Россией поздно вечером.
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Россия атакует "Шахедами"Обновлено! В 21:41 в Сумской ОВА отметили, что в небе над областью удалось уничтожить два "Шахеда". А после 22:00 в ОВА отметили, что падение обломков сбитого "Шахеда" повлекло за собой разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков. Известно, что на месте работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации, люди не пострадали.
В 20:41 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА жителей Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Сумской областей.
А уже в 21:03 обратились к жителям Сум. Их призвали находиться в укрытиях, ведь вражеский БПЛА летает в районе города.
По состоянию на 21:10 воздушную тревогу объявили для жителей Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей. Как отметили в Воздушных силах, в Харьковской области она связана с активностью вражеской тактической авиации. В остальных регионах – угроза удара "Шахедами".
Интересно, что по состоянию на 21:13 воздушную тревогу также объявили в российских Белгороде и Валуйках. Говорят, что там сохраняется угроза ракетной опасности. Что не менее интересно, губернатор Белгорода, ранее хваставшийся, что россияне – не крысы, чтобы сидеть по подвалам, решил на этот раз сбавить обороты. Он призвал людей оставаться дома.
В ночь на 17 января враг запустил 20 "Шахедов"
- Заметим, что в ночь на 17 января российские военные атаковали Украину 20 дронами-камикадзе "Шахед". Их запустили из района Приморско-Ахтарска, расположенного в России. Также из Белгородской области ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.
- Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны удалось уничтожить 19 дронов-камикадзе. Привлекли к отбиванию зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
- Известно, что противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
- К сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших в результате атаки "Шахедами". Россияне намеренно направляют воздушные цели над жилищной застройкой, подвергая риску мирное население.