Россияне снова атакуют Украину вечером 25 февраля. В результате в Харькове слышали взрывы. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали об угрозе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах

Воздушная тревога в Харькове и области продолжалась с 17:01 до 17:28. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Уже в 17:29 объявили отбой угрозы по всем областям. После этого ориентировочно в 18:17 появились первые сообщения о звуках взрывов, которые слышали в городе. Заметим, что на тот момент в Харькове и области не была объявлена ​​воздушная тревога.

В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении.

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На момент публикации ни городской голова Игорь Терехов, ни руководитель областной военной администрации Олег Синегубов не комментировали эти сообщения. Также не известно, что именно стало причиной взрыва, который слышали в городе.