Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також У Харкові чоловік у військовій формі зіштовхнув хлопця з велосипеда: з'явилася реакція поліції
Росіяни знову атакують Україну увечері 25 лютого. Внаслідок цього у Харкові чули вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про загрозу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також У Харкові чоловік у військовій формі зіштовхнув хлопця з велосипеда: з'явилася реакція поліції