В Сумах под завалами детсада нашли тело охранницы: есть и раненые

Стало известно, что в Сумах погибла женщина. Это произошло после российской атаки 6 мая.

Новость сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Смотрите также Все было в пламени, детский сад почти разрушен: жуткие кадры из центра Сум после атаки

Сколько людей погибли и пострадали в Сумах 6 мая?

На месте попадания российских БПЛА в Сумах обнаружили тело женщины. Погибшая – охранница дошкольного учреждения,

– написал Григоров.

Он подчеркнул, что дети заведение не посещали.



Как выглядит детский сад в Сумах после попадания дронов / Фото Суспильное

С места удара госпитализировали двух раненых. Медики оказывают им необходимую помощь.

Обратите внимание! Буквально за несколько минут до поста Григорова журналисты Суспильного написали: под завалами в Сумах нашли тело погибшего человека. Это подтвердил изданию Станислав Поляков. Впоследствии с коммуникацией вышел глава ОВА.

В полиции рассказали, что эвакуировали раненых и передали их медикам, а также помогали другим гражданам покинуть опасную территорию.

Эвакуация раненых в Сумах сегодня / Фото полиции

Смотрите также Перемирие не действует, Россия снова атакует Украину: где взрывы и какие последствия

Украину обстреливают, когда она предложила перемирие: реакция власти

Следует сказать, что ночью 6 мая должно было начаться перемирие, которое предложил Киев. Но Москва не согласилась и продолжила террористические атаки.

Владимир Зеленский написал: наше государство будет действовать зеркально. Россия должна закончить войну.

Президент констатировал, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. На 10 утра оккупанты 1820 раз нарушили режим. Это были и обстрелы, и попытки штурмов, и авиационные удары, и применение дронов.

Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир. Наши дипломатические предложения есть у российской стороны, и единственное, что нужно, – это готовность России двигаться к реальному миру,

– подчеркнул Зеленский.

Он пообещал: Украина определится с дальнейшими действиями по итогам вечерних докладов военных и разведки.

Глава МИД Андрей Сибига высказался похожим образом.

"Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями. Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни", – говорится в посте.

А советник министра обороны Сергей Стерненко намекнул, что Украина оставляет за собой право на ответ. Ведь действия России нивелируют "перемирие" на 9 мая.