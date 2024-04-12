В Сумах прогремел взрыв: оккупанты запускали по области КАБы

Днем 12 марта в Сумах местные жители слышали мощный взрыв. В это время в регионе была объявлена тревога.

Призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу и в случае угрозы сразу направляться в укрытие. Враг неоднократно доказывал, что способен на коварные атаки на гражданское население – именно поэтому безопасности много не бывает.

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Взрывы в Сумской области

Днем в 14:48 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Уже около 15:02 корреспонденты Суспильного сообщили, что слышали мощный взрыв в городе.

Через несколько минут после объявления угрозы Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Сумскую область. Об отбое воздушной тревоги сообщили в 15:18. В общем тревога в регионе длилась полчаса

Новости Сумской области

Россияне 9 апреля обстреляли аэропорт в Сумах. Начальник Сумской городской военной администрации сообщил, что в результате обстрела было повреждено здание, а также есть пострадавшие. Известно о трех таких гражданах. Однако, к счастью, без погибших.

Утром 3 апреля враг совершил ракетный обстрел Сумской области, удару подверглась Краснопольская община. В результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры. Есть погибший, еще два человека – получили ранения. Как добавили в Офисе генпрокурора, в результате атаки погиб 45-летний мужчина. Еще один мужчина и его 3-летняя дочь получили ранения.

Также город был под атакой врага вечером 2 апреля. Воздушные силы писали о пусках управляемых авиационных бомб в сторону Сум. В Сумской ОВА рассказали, что враг нанес авиационный удар по сумской пригородной гражданской инфраструктуре.