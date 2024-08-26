Российские оккупанты не прекращают своего ежедневного террора. Так, вечером 26 августа в Сумах прогремел взрыв.

Об этом сообщили в Суспильном. Добавим, что в области была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Сумах

В Сумской области объявили воздушную тревогу в 20:35. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в регионе.

Ракетная опасность Сумская область,

– говорится в сообщении.

Уже через час журналисты проинформировали о взрыве в городе. Так, соответствующее сообщение Суспильне обнародовало в 21:45.

В Сумах были слышны звуки взрыва,

– написали они.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.