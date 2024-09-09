В Сумах прогремел взрыв
9 сентября 2024, 13:11Читати новину українською
Днем, 9 сентября, в Сумах прогремел взрыв. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали об опасности.
О взрыве, который слышали в городе, сообщили корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Сумах слышали взрывы
В 12:57 на территории Сумской области прозвучала воздушная тревога. Через несколько минут Воздушные силы сообщили об активности вражеских разведывательных БПЛА в Сумской и Николаевской областях. Тогда же на территории Сум услышали взрыв.
В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты,
– написали журналисты Суспильного.