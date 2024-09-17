В Сумах прогремела серия взрывов: враг нанес массированный удар "Шахедами"

Поздно вечером 16 сентября оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область. Раздались взрывы.

Об этом сообщило Суспильное. Вскоре журналисты написали о повторных взрывах.

Обратите внимание Россияне атаковали Конотоп "Шахедом", есть раненый

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Россия нанесла массированный удар "Шахедами"

Около 00:25 в Сумской ОВА сообщили, что сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный авиационный удар "Шахедами" по Сумах.

Последствия российской атаки уточняются. Все службы работают над ликвидацией.

Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам,

– подчеркнули в ОВА.

Что известно о взрывах в Сумах

Взрывы в Сумах прогремели около 23:24. Заметим, что тревогу в области объявили еще в 21:15.

Воздушные силы предупреждали о "Шахедах". Кроме того, позже сообщили об активности российской тактической авиации на Востоке. Подчеркнули, что есть угроза применения врагом авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скоростная цель на Сумщине!

– сообщили Воздушные силы о 23:25.

Заметим, что впоследствии прозвучали повторные взрывы. Журналисты сообщали о них около 23:33. Позже снова написали о мощных взрывах, в частности, в 23:50, 23:55 и 23:59.

Важно! Председатель Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что в случае перебоев в работе линии экстренного вызова 101, со спасателями можно связаться, используя резервный номер. В частности, город Сумы – 093 315 69 99.