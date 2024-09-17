В Сумах прогремели взрывы

В Сумах днем 17 августа прогремел взрыв. Он прозвучал во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспильное. Вероятно, враг мог атаковать КАБами, ведь ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе.

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В Сумах слышали взрывы

Тревогу в Сумской области объявили в 09:07. Причиной этого стала активность тактической авиации и угроза применения авиационных средств поражения. С тех пор враг дважды осуществлял пуски управляемых авиабомб, о чем предупреждали Воздушные силы в 09:22 и 10:13.

Через несколько часов после объявления тревоги, около 11:02 в Сумах прогремел взрыв. Через несколько минут, в 11:07, – повторный.

Вероятно, враг снова мог применить управляемые авиабомбы, ведь в 11:09 Воздушные силы также предупредили о пусках авиабомб в Донецкой области.

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Сейчас местные власти Сумщины не сообщали о разрушениях и пострадавших. Также официально неизвестно, каким вооружением атаковал враг.