Около полуночи 28 октября в Сумах прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизни и облегчит работу Воздушных сил.

Смотрите также Враг штурмует Селидово и приближается к Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Взрывы в Сумах

Около 23:58 28 октября журналисты Общественного сообщили, что в Сумах был слышен звук взрыва.

Отметим, что с 20:05 в регионе объявлена воздушная тревога из-за российских "Шахедов". В то же время в 22:59 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Отмечалось об угрозе применения авиационных средств поражения.

По состоянию на 00:00 местные власти не комментировали взрывы в городе.

Оперативно о российских атаках, взрывах и тревоге читайте в нашем телеграм-канале.

Отметим, что вечером россияне атаковали Харьков. Враг нанес удары КАБами по центральной части города и по открытой территории. Стало известно, что оккупанты попали в здание Госпрома, которое является памятником национального значения и охраняется ЮНЕСКО.