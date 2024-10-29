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Вибухи у Сумах

Близько 23:58 28 жовтня журналісти Суспільного повідомили, що у Сумах було чути звук вибуху.

Зазначимо, що з 20:05 у регіоні оголошена повітряна тривога через російські "Шахеди". Водночас о 22:59 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Зазначалося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Станом на 00:00 місцева влада не коментувала вибухи у місті.

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Зазначимо, що ввечері росіяни атакували Харків. Ворог завдав ударів КАБами по центральній частині міста та по відкритій території. Стало відомо, що окупанти влучили у будівлю Держпрому, яка є пам'яткою національного значення та охороняється ЮНЕСКО.